«Роснефть» создала собственную программу для интерпретации исследований скважин

«Роснефть» разработала программу для интерпретации гидродинамических исследований скважин

Специалисты «РН-БашНИПИнефть» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») разработали программный комплекс для интерпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС) «РН-ВЕГА». Новая IT-разработка включает все современные методы интерпретации, а также инструменты на основе машинного обучения, которые позволяют автоматизировать рутинные операции, говорится в сообщении «Роснефти».

Интерпретации ГДИС — это наукоемкая задача, требующая передовых наработок в области математического моделирования пластовых систем. С помощью комплекса «РН ВЕГА» специалисты могут выполнять все этапы анализа ГДИС, в том числе определять важнейшие свойства пласта — например, пластовое давление и проницаемость. Также результаты ГДИС позволяют точнее прогнозировать работу скважины после проведения геолого-технологических мероприятий, а также принять оперативные решения при управлении разработкой месторождения.

«Внедрение нового программного продукта на предприятиях "Роснефти" повысит информативность и достоверность результатов исследований скважин, одновременно увеличив эффективность геолого-технических мероприятий, — рассказал начальник управления по моделированию и анализу исследований скважин и пластов «РН-БашНИПИнефть» Альфред Давлетбаев. — При разработке ПО мы применили собственную уникальную методику по интерпретации анализа добычи и давления в горизонтальных скважинах с многостадийным гидроразрывом пласта в коллекторах с низкой проницаемостью. Технология позволяет оценить индивидуальные параметры трещин в скважине и в перспективе более корректно прогнозировать дополнительную добычу на каждой стадии гидроразрыва пласта в горизонтальной скважины».

В настоящий момент ведется пилотное внедрение программного комплекса «РН-ВЕГА» в шести дочерних обществах компании: «РН-Юганскнефтегаз», «Башнефть-Добыча», «Самотлорнефтегаз», «Башнефть-Полюс», «РН-Краснодарнефтегаз», «Конданефть», в котором участвуют более 100 профильных специалистов компании. Ожидается, что к концу текущего года пилотное внедрение позволит на 100 процентов заместить иностранное программное обеспечение по ключевым видам ГДИС.

