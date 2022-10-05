Зеленского обвинили в безумии после слов о переговорах с Россией

Обозреватель Causeur Ройзман обвинил Зеленского в безумии из-за слов о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский словами о России продемонстрировал безумие и болезненность психики, заявил обозреватель Шарль Ройзман в материале для французской газеты Causeur.

Ройзман напомнил, что Зеленский согласился вести переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине «только после смены ее руководства».

«Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновленный геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», — обвинил журналист.

Автор материала назвал Зеленского авантюристом и отметил, что тот отказывается от дипломатии и диалога. По мнению Ройзмана, украинский лидер намерен начать войну и втянуть в нее целый мир.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 сентября Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако они состоятся только тогда, когда в России сменится президент. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — подчеркнул он.

В тот же день, 30 сентября, российский лидер Владимир Путин заявил о готовности вести диалог в случае заинтересованности Киева. Он также призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.