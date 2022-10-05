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«Интер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Барселону» со счетом 1:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0. На второй добавленной к первому тайму минуте голом отличился полузащитник Хакан Чалханоглу.

Таким образом, после двух матчей «Бавария» лидирует в турнирной таблице группы С, набрав девять очков. «Интер» занимает второе место с шестью очками. «Барселона» располагается на третьем месте с тремя очками.

В следующем туре «Барселона» вновь встретится с «Интером», но уже дома. Встреча пройдет 12 октября.

Анастасия Борисова
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