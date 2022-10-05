В ЛНР заявили об атаке дронов-камикадзе в 100 километрах от Киева

Дроны-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви в 100 километрах от Киева

Дроны-камикадзе нанесли удар по городу Белая Церковь в 100 километрах от Киева. Об этом заявил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба, сообщает РИА Новости.

Атаку беспилотников также подтвердил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. По его словам, удар был нанесен по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады.

По данным местных СМИ, беспилотники впервые смогли добраться так далеко от линии фронта и ударить по целям, находящимся вблизи от Киева, несмотря на плотную систему ПВО.

Уточняет, что удар, предположительно, был нанесен иранскими беспилотниками Shahed-136 («Герань-2»).

Ранее сообщалось, что российские войска активно атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) иранскими боевыми дронами.

В конце августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.