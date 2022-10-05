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Россиянам задумали предложить турецкую альтернативу «Миру»

ТАСС: ЦБ России и Турции могут объявить решение об использовании турецкой системы TROY

Фото: TROY

В качестве альтернативы для российской платежной системы «Мир» может быть предложен турецкий аналог, система TROY. О соответствующем решении вскоре могут объявить центральные банки обеих стран, пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецких финансовых кругах.

Стороны задумываются и над другими вариантами выхода из ситуации, сложившейся после прекращения приема карт «Мир» в Турции, уточняет собеседник агентства.

При этом для россиян использование TROY может обернуться сложностями, заявил агентству РИА Новости старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. Он предположил, что речь может идти о необходимости открывать счета за рубежом, о чем нужно отчитываться в налоговую, а также не исключил проблем, связанных с переводом средств.

О возможности использования системы TROY сообщила ранее турецкая газета Aydınlık. Меры турецкой стороне нужны, чтобы добиться простоты расчетов с российскими туристами.

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Платон Щукин
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