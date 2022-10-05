Названа возможная альтернатива системы «Мир» в Турции

Aydınlık: Россия и Турция обсуждают использование платежной системы Troy вместо «Мир»

Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy на замену «Миру». Такую альтернативу назвали источники газеты Aydınlık.

Как пишет издание, Центральные банки России и Турции проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты своих финансовых систем от санкций и, возможно, создания линии SWAP. Собеседники газеты рассказали, что глава турецкого регулятора Шахап Кавчиоглу считает, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах и «проявил волю в этом направлении».

«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране (Турции)», — пишет издание. Уточняется, что поскольку система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, «США нелегко будет найти повод для вмешательства».

Опрошенные изданием банкиры отметили, что для россиян нет ограничений на использование других методов оплаты в Турции, но поскольку они не могут пользоваться американской системой, для них было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт. При этом, как стало известно газете, центральные банки рассматривают модель, при которой туристы оплачивать проживание в гостиницах и транспорта из своих стран через онлайн-систему.

29 сентября гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.

По данным газеты Sabah, туристические организации Турции начали работу над созданием «билетной карты» для российских туристов в качестве альтернативы системе «Мир». Отмечается, что специалисты туротрасли придумали «формулу, похожую на билетную карту», которая не будет нарушать введенные в отношении России западные санкции.