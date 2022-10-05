Путин подписал указ об изменении Конституции после появления новых регионов

Путин подписал указ об изменении Конституции после появления в России новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями после вступления в силу законов о появлении в стране четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в также Херсонской и Запорожской областей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что изменения вносятся в часть 1 статьи 65 Конституции, где перечисляются регионы страны, «на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5 октября глава государства утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число субъектов федерации увеличивается с 85 до 89.