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Российская социальная сеть сняла сериал

«Одноклассники» и проект «КОТ» запускают мини-сериал о зооволонтерах

Фото: Kenan Kitchen / Unsplash

Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и зоозащитный проект «КОТ» сняли сериал о волонтерах, работающих с животными. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект получил название «КОТ: ИСТОРИИ». Лента снята в виде интервью-монологов главных героев. Всего выйдет пять серий — каждый эпизод будет выходить раз в неделю в ОК. В центре каждой серии — история отдельного героя, жизнь которого изменила любовь к животным.

Участники проекта расскажут про свой путь в волонтерстве. Некоторые из героев помогают животным через соцсети, один из героев открыл собственный приют. Также герои расскажут, с чего начать, если человек решил заниматься зооволонтерством. «Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтерство — очень важна», — заявила руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина.

«Безусловно, работа зооволонтеров — это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале "КОТ: ИСТОРИИ" нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь», — шеф-редактор зоозащитного СМИ «КОТ» Виктория Харламова.

Ранее «Одноклассники» запустили уникальный сервис. Соцсеть запустила первую общедоступную программу монетизации видеоконтента. Теперь все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать благодаря показу рекламы.

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Варвара Кошечкина
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