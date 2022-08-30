«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

«Одноклассники» запустили первую общедоступную программу монетизации видеоконтента

Социальная сесть «Одноклассники» (ОК) запустила первую общедоступную программу монетизации видеоконтента, сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать благодаря показу рекламы, Подача заявок на участие в программе уже открыта.

«В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе ОК, так и создатели новых групп благодаря невысокому порогу входа», — отмечается в пресс-релизе.

Участниками программы могут стать администраторы групп с более 1000 подписчиками, которые публикуют видео длиннее одной минуты, а также имеют хотя бы один ролик с 10 тысячами просмотров. При этом общее количество просмотров видео за последний месяц также должно быть не менее 10 тысяч.

«Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права», — сказано в сообщении.

Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. После проверки анкеты и опубликованного контента, команда соцсети пришлет ему результаты отбора, и в случае успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы.

Ранее ОК подвела итог за второй квартал 2022 года. За этот период в соцсети заметили приток пользователей — число новых регистраций юзеров выросло на 35 процентов. Аудитория соцсети молодеет, теперь на платформе чаще регистрируются пользователи 25-45 лет.