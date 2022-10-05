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Предприниматели смогут узнать лимит кредитования в Сбербанке за 5 минут

Сбербанк специально для малого бизнеса разработал уникальный сервис «Кредитный потенциал»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сбербанк специально для малого бизнеса разработал уникальный сервис «Кредитный потенциал». С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели.

Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объёма бизнеса и платёжеспособности заемщика.

Сервис доступен клиентам Сбербанка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке. Сервис предоставляется в интернет-банке СберБизнес.

«Ранее Сбербанк запустил "Кредитный потенциал" для физических лиц, и мы видим его высокую востребованность у клиентов. Сегодня мы делаем новый шаг — теперь аналогичный сервис стал доступен предприятиям малого бизнеса. Сбер выбрали 62 процента всех российских предприятий МСП, которые пользуются кредитами, а новый сервис поможет обеспечить дополнительным финансированием еще больше компаний.

"Кредитный потенциал" позволяет предпринимателям за несколько минут без предоставления каких-либо дополнительных документов узнать, на каких условиях им может быть выдан кредит. Он также помогает корпоративным клиентам регулярно актуализировать информацию о доступном лимите и планировать исходя из этого развитие бизнеса — заемные средства будут предоставлены им именно тогда, когда они понадобятся, поэтому переплачивать за неиспользуемый кредитный период не придется», — прокомментировал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
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Татьяна Романова
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