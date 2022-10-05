Конституционный суд России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Конституционный суд (КС) России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП) из-за политизированности. Об этом сообщает на сайте суда.

4 октября 2022 года КС объявил о прекращении своего членства в ВККП в связи с тем, что сообщество подвергает его деятельность политизированной антироссийской оценке и санкциям за правовые позиции. Данные действия противоречат принципам устава ВККП, отметили в пресс-службе.

По аналогичной причине КС решил выйти из Конференции европейских конституционных судов 5 марта 2022 года.

ВККС объединяет конституционные суды 119 стран.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов. Он постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции. Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.