Письмо Елизаветы II о редких после войны чулках продадут за десятки тысяч рублей

Письмо Елизаветы II послу Дугласу с благодарностью за чулки продадут за 109 тысяч рублей

Письмо покойной королевы Елизаветы II бывшему послу США в Великобритании Льюису Дугласу с благодарностью за редкие после войны чулки продадут за десятки тысяч рублей. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Письмо, написанное на фирменной бумаге с гербом Букингемского дворца, будет доступно к приобретению 26 октября в Нью-Йорке по цене 1600 фунтов стерлингов (примерно 109 тысяч рублей). Его представит к продаже известная компания Lion Heart Autographs, занимающаяся реализацией исторических автографов и рукописей.

Известно, что в своем послании монарх выразила признательность за презент, преподнесенный ей дипломатом в мае 1953 года. «Я была очень рада получить чудесный сюрприз в виде чулок от вас и миссис Дуглас. Очень благодарна вам обоим за доброе отношение ко мне», — отметила она.

В свою очередь, аукционист Хизер Вайтман назвал указанное письмо особенным, поскольку оно является одной из уникальных рукописных записок, сделанных королевой в начале правления. Кроме того, он объяснил важность сделанного Дугласом подарка. «Современным людям может показаться странным посылать королеве чулки, но тогда они были верхом роскоши. Важно посмотреть на это письмо через призму того времени. После Второй мировой войны шелковые чулки были невероятно редки, а нейлон был очень новой технологией, которая в основном использовалась в военной сфере», — заявил он.

Согласно публикации, нейлон применялся для создания буксирных канатов, бронежилетов, москитных сеток, гамаков и даже парашютов. В конце войны в США произошли так называемые нейлоновые бунты, когда женщины собирались в огромные очереди, желая приобрести вновь поступивший в продажу предмет гардероба.

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