Стало известно об использовании яиц насекомых при создании платья Елизаветы II

Садовод Дайк показал яйца бабочки, использовавшиеся при пошиве платья Елизаветы II

Британский садовод раскрыл подробности создания свадебного платья покойной королевы Елизаветы II. Об этом стало стало известно в эфире телешоу Antiques Roadshow на «Би-би-си».

Гость передачи Том Дайк рассказал журналистам о ткани подвенечного наряда монарха, в котором она вышла замуж за принца Филиппа 20 ноября 1947 года. Собеседник показал коробку с мертвой бабочкой Bombyx mori («тутовый шелкопряд») и ее яйцами, которые, по словам эксперта, используются при производстве шелка.

«Моя бабушка разводила шелковичных червей, из которых и создавался атлас цвета слоновой кости для платья королевы. Мертвое насекомое и ее яйца, которые я показываю вам, когда-то были применялись в пошиве праздничной одежды Елизаветы II», — подчеркнул садовод.

Известно, что дизайн платья разработал королевский кутюрье Норман Хартнелл. Подвенечный образ монаршей особы украшали 10 тысяч жемчужин, кристаллов и драгоценных камней, среди которых были бриллианты, опалы и аметисты. Всего на создание вещи ушло семь недель, а ее стоимость оценивалась в 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей по нынешнему курсу).

В июле 2020 года британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II. Беатрис надела на свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци платье, которое для покойной королевы сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии, — в ней же выходила замуж и Елизавета.