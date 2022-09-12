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Стало известно об использовании яиц насекомых при создании платья Елизаветы II

Садовод Дайк показал яйца бабочки, использовавшиеся при пошиве платья Елизаветы II

Фото: Central Press / Getty Images

Британский садовод раскрыл подробности создания свадебного платья покойной королевы Елизаветы II. Об этом стало стало известно в эфире телешоу Antiques Roadshow на «Би-би-си».

Гость передачи Том Дайк рассказал журналистам о ткани подвенечного наряда монарха, в котором она вышла замуж за принца Филиппа 20 ноября 1947 года. Собеседник показал коробку с мертвой бабочкой Bombyx mori («тутовый шелкопряд») и ее яйцами, которые, по словам эксперта, используются при производстве шелка.

«Моя бабушка разводила шелковичных червей, из которых и создавался атлас цвета слоновой кости для платья королевы. Мертвое насекомое и ее яйца, которые я показываю вам, когда-то были применялись в пошиве праздничной одежды Елизаветы II», — подчеркнул садовод.

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Известно, что дизайн платья разработал королевский кутюрье Норман Хартнелл. Подвенечный образ монаршей особы украшали 10 тысяч жемчужин, кристаллов и драгоценных камней, среди которых были бриллианты, опалы и аметисты. Всего на создание вещи ушло семь недель, а ее стоимость оценивалась в 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей по нынешнему курсу).

В июле 2020 года британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II. Беатрис надела на свадьбу с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци платье, которое для покойной королевы сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии, — в ней же выходила замуж и Елизавета.

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Майя Пономаренко
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