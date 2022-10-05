Девушка решила скрыть залысины в домашних условиях и осталась со шрамами

Блогерша Джоди Энг решила скрыть залысины с помощью микроблендинга и осталась со шрамами

Блогерша Джоди Энг (Jody Ang) решила скрыть залысины в домашних условиях и осталась со шрамами. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом aureliaaaly рассказала, что попросила свою мать, которая никогда не делала подобных манипуляций, помочь ей скрыть проплешины на голове с помощью домашнего аппарата для микроблейдинга. На опубликованных кадрах девушка показала весь процесс проведения данной процедуры. В результате юзерша обнаружила на своей голове царапины. «Я выгляжу так, как будто я упала и проехалась лбом по асфальту», — подписала она ролик и пояснила, что ее родственница очень сильно нервничала.

Зрители были удивлены результатом от процедуры, о чем принялись писать в комментариях под видео, который набрал более 2,3 миллиона просмотров. «Почему вы ее не остановили?», «Она должна была сделать это в том направлении, в котором ваши волосы растут естественным образом», «Я думал, что все не так уж и плохо... но прости, это выглядит ужасно», — высказывались они.

В марте женщина облысела из-за гормональных средств и нашла способ исправить внешность. 20-летняя Ханна Джарра (Hannah Jarrah) решила сделать микроблейдинг. Джарра показала свою голову до и после процедуры. Перед сеансом у девушки были видны проплешины около пробора на макушке. После микроблейдинга ее волосы стали визуально гуще, а все залысины исчезли.