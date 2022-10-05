Часто путешествующая россиянка оценила траты на комфортную жизнь в Италии

Автор блога на «Яндекс.Дзен» оценила траты на жизнь в Милане и сравнила их с московскими

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, оценила стоимость жилья, продуктов, транспорта и услуг в Милане и выяснила, во сколько обойдется комфортная жизнь в итальянском городе. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, продуктовая корзина на семью из двух человек без животных и детей обходится в среднем в 500-600 евро (28-33 тысяч рублей) в месяц — в нее она включила мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, масло и бытовую химию для дома. Расходы на аренду квартир и домов в Милане россиянка сравнила с московскими. Так, траты на жилье составят от тысячи евро (56 тысяч рублей) в месяц, а в пригороде — от 600 евро (33 тысяч рублей).

«Коммуналка оплачивается отдельно — от 200 евро (11 тысяч рублей), сейчас эта цифра растет в связи с увеличением стоимости электроэнергии в 2022 году», — напомнила о важных тратах автор блога.

Блогерша отметила, что в Милане непопулярно иметь личный автомобиль — жители города передвигаются либо на байках или велосипедах, либо на общественном транспорте. Билет на метро или на автобус стоит около 2-2,5 евро (112-1540 рублей). Что касается услуг красоты, то маникюр в китайском районе города обойдется от 20 евро (1100 рублей), укладка или покраска — 12 и 25 евро (670 и 1400 рублей). У итальянских мастеров уход за собой выйдет дороже примерно в два раза.

«Средняя зарплата в регионе обычного наемного сотрудника от 1200-2000 евро (67-112 тысяч рублей), эта цифра, конечно же, зависит от количества рабочих часов. Если учесть, что в Тюменской области, где я живу, согласно данным Росстата за 2022 год, средней зарплатой считается 91 тысяча рублей (1600 евро), доходы итальянцев не так уж высоки. С нашей зарплатой можно смело переезжать в Милан — с текущим курсом евро этих денег хватит на жизнь», — заключила россиянка.

Ранее путешественница назвала три удивляющие привычки итальянцев. Например, россиянку тронуло трепетное отношение жителей Италии к домашним питомцам: животным покупают брендовую одежду, кровати, дорогие игрушки, а также специальные коляски, в которых их выгуливают, как детей.