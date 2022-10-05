Минобороны отчиталось о двух сбитых американских ракетах HARM

Минобороны заявило о двух сбитых американских ракетах HARM в Херсонской области

Российские военные сбили две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ракеты уничтожили в районе Антоновки в Херсонской области. Помимо этого, в воздухе также перехватили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — они были уничтожены в небе над населенными пунктами в Херсонской области.

По данным оборонного ведомства, в районе Новой Каховки российские военные перехватили один снаряд РСЗО «Ольха».

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