Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось о двух сбитых американских ракетах HARM

Минобороны заявило о двух сбитых американских ракетах HARM в Херсонской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные сбили две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ракеты уничтожили в районе Антоновки в Херсонской области. Помимо этого, в воздухе также перехватили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — они были уничтожены в небе над населенными пунктами в Херсонской области.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
Сегодня
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

По данным оборонного ведомства, в районе Новой Каховки российские военные перехватили один снаряд РСЗО «Ольха».

5 октября Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. Он располагался на юго-западной окраине Днепропетровска.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом
Российские хакеры обрушили сайты госорганов США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.