Пьяный россиянин зарезал 17-летнего подростка при покупке мотоцикла

В Омской области мужчина зарезал 17-летнего подростка, пытающегося купить у него мотоцикл

В Омской области правоохранители задержали 47-летнего местного жителя за убийство 17-летнего подростка. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным ведомства, в ночь на 5 октября подросток приехал к подозреваемому с друзьями, чтобы купить мотоцикл. Пьяный фигурант напал на мальчика с ножом и зарезал его.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, который пытался зарезать 16-летнею девушку.