Украина захотела вступить в ОЭСР

Премьер Украины Шмыгаль заявил о начале обсуждения вступления страны в ОЭСР

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что началось обсуждение вступления республики в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману, а на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась. Господин Корман сегодня сообщил, что организация начинает начальный диалог по вступлению Украины», — утверждает украинский премьер.

Он сообщил, что далее совет ОЭСР приступит к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. По словам Шмыгаля, проходит работа по скорейшему открытию офиса организации на Украине.

Премьер отметил, что принятие страны в ОЭСР является «важным маркером готовности» к ее вступлению в Европейский союз, а также сигналом для иностранных компаний, что «Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса».

Ранее организация решила прекратить процесс принятия России, отложенный в 2014 году. Также, ОЭСР поручила генеральному секретарю закрыть свой офис в Москве и решила не приглашать страну на свои министерские встречи. Данные решения объяснили ситуацией на Украине.