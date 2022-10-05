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На Украине в госизмене обвинили депутата запрещенной партии

Госбюро расследований Украины обвинило в госизмене депутата от «ОПЗЖ» Кузьмина

Фото: РИА Новости

Депутата Верховной рады от запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» («ОПЗЖ») Рената Кузьмина обвинили в госизмене, заявили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА Новости.

«По материалам ГБР исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину». — говорится в сообщении ведомства. По мнению ГБР, Кузьмин, начиная с марта 2021 года, вел пропаганду в социальных сетях с целью создания в обществе «антиукраинских настроений».

Однако найти депутата украинским силовикам пока не удалось: они одновременно обыскали 10 мест, где он мог бы находиться, но местонахождение Кузьмина не установили.

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Василий Мека
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