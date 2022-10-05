Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / РИА Новости

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы. Эти данные подтверждает государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

Его разработали сотрудники центра «Вектор». Препарат получил торговое название НИОХ-14.

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов пояснил, что препарат после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

По словам Щелкунова, НИОХ-14 действует как ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, «запирают» специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса, добавил специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что к типичным симптомам оспы обезьян относят высокую температуру, увеличение лимфоузлов, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти
У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня
«Новая газета» обжаловала решение суда об отзыве лицензии СМИ
Гражданки Украины Седокова и Тодоренко попали под санкции в стране
В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой
Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства
Европу признали способной пережить зиму без особых проблем
Троих сотрудников российской колонии осудят за взятки от заключенных
В «Ростехе» рассказали о юбилее танка Т-90
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.