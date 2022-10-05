Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы. Эти данные подтверждает государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

Его разработали сотрудники центра «Вектор». Препарат получил торговое название НИОХ-14.

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов пояснил, что препарат после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

По словам Щелкунова, НИОХ-14 действует как ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, «запирают» специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса, добавил специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что к типичным симптомам оспы обезьян относят высокую температуру, увеличение лимфоузлов, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков.