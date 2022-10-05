В МИД России осудили отказ Зеленского от переговоров с Москвой

В МИД России назвали неправильным отказ президента Украины Зеленского от переговоров

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин осудил и назвал неправильным отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить», — заявил представитель МИД.

Вершинин также напомнил о переговорах Москвы и Киева, последний раунд которых состоялся в Стамбуле. «Они были прерваны по вине украинской стороны», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он также рекомендовал Верховной Раде в ускоренном порядке принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации».

После заседания СНБО глава государства заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой — но только тогда, когда в России сменится президент.