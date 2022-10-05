Неизвестный покончил с собой около посольства США в Оттаве

Полиция Оттавы сообщила, что неизвестный покончил с собой около посольства США

Неизвестный человек покончил с собой рядом со зданием посольства США на Сассекс Драйв в центре Оттаве. Об этом сообщила полиция канадской столицы в Twitter-аккаунте.

На место были вызваны сотрудники и медики. Мужчина скончался на месте инцидента. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Полиция Оттавы уточнила, что «на данный момент ничего не указывает на то, что инцидент связан с посольством США». Другой информации о произошедшем нет.

Ранее гражданин Афганистана попытался совершить акт самосожжения у посольства США в Афинах. 40-летний афганец облил себя горючей жидкостью неподалеку от американского посольства. Находившиеся на месте событий полицейские успели обездвижить мужчину прежде, чем он смог поджечь себя, а затем задержали его.