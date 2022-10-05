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Американского рэпера Half Ounce застрелили во время разговора с беременной женой

32-летнего рэпера Half Ounce застрелили во время телефонного разговора с беременной женой

Фото: Bing Guan / Reuters

Американского рэпера Half Ounce (настоящее имя — Латаурииша О'Брайен) застрелили во время прогулки. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла во вторник, 4 октября. Сообщается, что 32-летний исполнитель находился на улице вместе с другом и разговаривал по телефону с беременной женой, когда к ним подъехал неизвестный мужчина на черном фургоне и произвел от 7 до 30 выстрелов в артиста.

Его супруга, услышавшая по телефону звуки выстрелов, прибыла на место преступления, где врачи констатировали смерть рэпера от ранения в голову. По информации издания, жена исполнителя, беременная четвертым ребенком, воспитывала вместе с ним двоих сыновей и дочь.

Нападавший скрылся, сейчас его поисками занимаются правоохранительные органы.

В середине сентября стало известно, что 30-летний американский рэпер Раким Аллен, более известный как PnB Rock, скончался в Лос-Анджелесе в результате стрельбы.

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Анастасия Астахова
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