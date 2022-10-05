80-летнего мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за убийство 46-летней давности

Daily Mail: 80-летнего мужчину приговорили к 30 годам заключения за убийство любовницы

Пенсионера в городе Инвернесс, Великобритания, признали виновным в совершенном более 45 лет назад убийстве возлюбленной и их трехлетнего сына и приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает Daily Mail.

В ноябре 1976 года 35-летняя Рене МакРэй и ее трехлетний сын Эндрю пропали. Автомобиль женщины был найден сгоревшим. Следствие велось много лет, периодически возобновляясь в 1986, 2004 и 2018 годах. Последняя следственная операция, которая была нацелена на то, чтобы разыскать убийцу и найти тела, была организована спустя 46 лет после совершения преступления. За время расследования было опрошено более 1500 свидетелей, многие из которых уже умерли или уже не были способны дать показания в суде.

В результате Уильяму МакДауэллу, которому сейчас 80 лет, в 2019 году предъявили обвинение в двойном убийстве. Мужчина был женат, когда у него начался роман с МакРэй. Его любовница жила отдельно от мужа. Пара старалась держать отношения в тайне, однако со временем это становилось все труднее. Следствие предполагает, что мотивом убийства могло быть желание завершить интрижку, чтобы продолжить тихую семейную жизнь.

Адвокаты МакДауэлла вели две линии защиты. Одна из них опиралась на алиби: мужчина якобы находился в другом месте в момент совершения преступления. Он заявил, что был в трактире с тремя коллегами, а затем пошел домой. Согласно другой линии защиты, если убийства и имели место, их совершил муж МакРэй Гордон МакРэй.

Суд присяжных признал пенсионера виновным в убийстве Рене МакРэй и Эндрю. Мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы. Полицейские призвали убийцу признаться в содеянном, и он сделал это. Оглашая приговор, судья Лорд Армстронг сказал: «Эти убийства были предварительно спланированы и исполнены самым расчетливым способом, это не был спонтанный случай. Вы убили своих жертв, а затем избавились от их тел и вещей, включая коляску мальчика. Затем вы предприняли шаги, чтобы скрыть совершенные преступления».

Обвиняемый заявил, что МакРэй неоднократно лгала ему за все время их отношений, которые длились четыре года. Жена МакДауэлла Роузмери поддерживала его в течение многих лет и даже привезла его в суд на инвалидном кресле.

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