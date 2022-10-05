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Экс-аналитик Пентагона назвала пользу для России от вхождения новых регионов

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: включение новых регионов России способствует их обороне

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий. Такую пользу назвала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски, сообщает РИА Новости.

Она объяснила, что у России уже была логистическая и народная поддержка в четырех регионах, где прошли референдумы, а способствует их обороне.

«Это является главным изменением, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах», — заявила Квятковски.

Референдумы о вхождении в состав России четырех регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей — прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Марина Совина
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