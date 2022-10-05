Пушилин рассказал о границах ДНР в составе России

Пушилин сообщил о прекращении таможенного контроля между ДНР и Ростовской областью

Между Ростовской областью и Донецкой народной республикой отменен таможенной контроль после подписания президентом Владимиром Путиным федерального конституционного закона о вхождении республики в состав России. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, граница изменила статус с государственной на административную. Теперь таможенный контроль и операции не осуществляются в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев-Курган», «Мариновка — Куйбышево», «Новоазовск — Весело-Вознесенка» и «Иловайск», уточнил Пушилин.

Таможенные процедуры прекращены с 10.15 утра по местному времени. В настоящее время на административной границе люди проходят только паспортный контроль и проверку на запрещенные к обороту предметы.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной. Там также отменены таможенные процедуры.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов. 3 октября за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.

Согласно указу президента, руководить ДНР будет Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, Запорожской областью — Евгений Балицкий, Херсонской областью — Владимир Сальдо. До выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.