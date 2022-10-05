Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии

Генерал Картаполов назвал слабую работу разведки главной проблемой российской армии

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что главной проблемой российской армии можно назвать слабую работу разведки. Об этом он сообщил в эфире канала «Соловьев.Live» (полная версия выпуска доступна во «ВКонтакте»).

По словам генерала, именно средствами разведки можно было «вскрывать объекты противника на всю глубину», а также определять его оперативное построение.

«Много вопросов к командованию Воздушно-космическими силами о состоянии и возможностях спутниковой группировки, вопросов к главному разведуправлению Генштаба. Ведь объектов много, но на каждый нужен наряд сил, определенное количество экипировки и боеприпасов», — указал он.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022

Картаполов также добавил, что обсуждать решения Генштаба можно долго, однако в действительности никто не располагает достаточным объемом сведений для этого.

Ранее в том же интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Картаполов заметил, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны России. «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — призвал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей
Автомобили Tesla лишились важной детали
Женщина приревновала бойфренда к прохожей и избила ее туфлями
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Раскрыты карьерные достижения бывших школьных хулиганов
На Запорожской АЭС перезапустят один из реакторов
Девушка сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня
Диетолог рассказал о доступных каждому способах ускорить обмен веществ
Подельники напали с ножом на сотрудницу салона красоты и отобрали телефон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.