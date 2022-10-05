В Крыму открылся курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации

Фонд «Благодатная Таврида» открыл в Крыму реабилитацию для пострадавших на спецоперации

Фонд «Благодатная Таврида» открыл курс реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в украинском плену и получивших ранения во время специальной военной операции, — проект «Своим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Марию Коровину.

«Согласно предварительно проведенному исследованию, военные помимо физических увечий и психологических травм получают отсутствие мотивации к дальнейшей мирной жизни. Фонд "Благодатная Таврида" разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви», — рассказала она.

Программа реабилитации предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, юридическую консультацию для получения государственной поддержки, духовно-пастырское окормление военными священниками и культурную программу. Флагманской площадкой проекта стал реабилитационный центр «Феникс» в Крыму

Как отметила Мария Коровина, миссия проекта «Своим» — это оказание содействия в скорейшем восстановлении российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев.

Некоммерческий неправительственный фонд «Благодатная Таврида» ставит себе основной целью содействие возрождению и функционированию монастырей и храмов Крыма и Севастополя, а также занимается просветительской деятельностью.

Председатель попечительского совета фонда — епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев). Получив учредительные документы 24 февраля 2022 года, фонд принял решение временно переориентировать свою деятельность на помощь раненым военнослужащим, военнопленным, ополченцам и семьям с освобожденных территорий, пострадавшим во время боевых действий.