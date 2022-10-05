Часть россиян бросилась покупать мебель в рассрочку

Mr.Doors: в Сибири и Поволжье наблюдается повышенный интерес к покупке мебели в рассрочку

В некоторых российских регионах наблюдается повышенный интерес к покупке мебели в рассрочку. О том, что часть граждан бросилась приобретать предметы для дома таким образом, говорится в исследовании сети Mr.Doors, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам периода с января по сентябрь 2022 года регионами-лидерами по заказам мебели в рассрочку стали Сибирь, Поволжье и Санкт-Петербург. При этом наиболее крупные по сумме заказы делают жители Московского региона, Поволжья и Санкт-Петербурга. В 71 проценте случаев покупатели предпочитают обращаться за рассрочкой в розничные салоны, в 29,5 процента случаев — в режиме онлайн.

Вошедшие в тройку лидеров регионы занимали соответствующие позиции в начале года, однако с апреля число обращений к услуге рассрочки значительно снизилось на фоне неоднозначности в международной повестке. Показатели начали восстанавливаться только в августе.

В сентябре россиянам назвали ненужные предметы мебели. По словам экспертов, в квартире можно обойтись без большого обеденного стола, раздвижного дивана, барной стойки и рабочего стола, который устанавливают вместо подоконника.