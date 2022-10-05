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Персонаж из «Скуби-Ду» стал представителем ЛГБТ-сообщества

Велма из мультфильма «Скуби-Ду» стала представителем ЛГБТ-сообщества

Кадр: мультфильм «Скуби-Ду: Шалость или сладость»

Авторы мультфильма «Скуби-Ду: Шалость или сладость» (Trick or Treat Scooby-Doo) подтвердили нетрадиционную сексуальную ориентацию Велмы. Об этом пишет Variety.

Так, в новом мультфильме, который вышел 4 октября 2022 года, персонаж знакомится с девушкой-дизайнером костюмов Коко Диабло, после чего краснеет и теряет дар речи.

Фанаты мультсериала давно подозревали, что Велма является лесбиянкой. Раскрыть ориентацию персонажа в свое врем пытался режиссер Джеймс Ганн, работавший над фильмами «Скуби-Ду». В его ранних сценариях Велма была указана как представитель ЛГБТ-сообщества.

«В 2001 году она была лесбиянкой в моей первоначальной версии. Но студия все меняла и меняла сценарий, скрывая из него этот факт. Сначала она была бисексуалкой (в снятой версии), затем вопрос о ее ориентации вообще не поднимался (релизная версия), а в сиквеле у нее уже появился парень», — заявлял Ганн.

Продюсер «Скуби-Ду!» Тони Червоне также намекал на нетрадиционную ориентацию Велмы. По его словам, понять это зрители могли в анимационном фильме «Корпорация „Загадка“» по серии с русалкой. Червоне также обратил внимание на то, как необычно Велма вела себя, когда встречалась с другим персонажем — Шэгги. Как уточнил продюсер, подобные отношения были для девушки «неправильными».

Ранее сообщалось о том, что в новом ремейке «Волшебника страны Оз» появятся ЛГБТ-персонажи.

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Дениза Мацаева
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