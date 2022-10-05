Названа трендовая одежда на весну 2023 года

Журнал Elle назвал огромные пиджаки и юбки-баллоны трендовой одеждой весны 2023 года

Редактор журнала Elle Дейл Арден Чонг назвала трендовую одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список вошли мешковатые джинсы, которые представлены в линейках брендов Levi's и Bottega Veneta, огромные пиджаки и платья, юбки с заниженной талией. Кроме того, актуальными окажутся прозрачные и кожаные наряды, а также вещи кислотно-зеленого оттенка, топы и корсеты цвета металлик, отметила журналистка.

В то же время популярными станут предметы гардероба, украшенные пайетками и блестками, появившиеся на показах марок Tom Ford, Michael Kors и Nensi Dojaka. В свою очередь, эксперт добавила в свой перечень юбки-баллоны, однотонные костюмы и одежду в балетном стиле, представленную в том числе брендом Blumarine.

В сентябре модные редакторы назвали главные тренды зимы 2022 года. В первую очередь актуальными станут дубленки, юбки длины макси, шубы из искусственного меха и свитеры в клетку. Помимо прочего, модными также окажутся трикотажные платья длины миди, пиджаки в полоску и пуховики-халаты.