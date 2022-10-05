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Россиян предупредили об опасности слежки по номеру телефона

Кибераналитик Новиков: мошенники могут узнать о местоположении абонента по номеру телефона

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Существуют приложения, установив которые можно невольно стать жертвой мошенников. Об особенностях работы геолокатора в телефоне рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством «Прайм».

«Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений», — отметил специалист.

Новиков подчеркнул, что есть особые приложения, установив которые на смартфон, можно быть в курсе, где находятся дети или пожилые близкие. Однако подобные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их для своих манипуляций, предупредил кибераналитик.

Номер телефона сам по себе содержит много личной информации. Часто к нему привязаны аккаунты в соцсетях. А перевод через мобильный банк показывает имя, отчество и первую букву фамилии его владельца.

Для профилактики кибератак эксперт советует завести отдельную сим-карту, например, для покупок в интернет-магазинах. «Не выдавайте личную информацию незнакомцам, которые звонят вам под любыми предлогами — всегда лучше прервать разговор и проверить ее в официальных источниках», — резюмировал Новиков.

Ранее специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, предупредили о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне объявления частичной мобилизации — злоумышленники крадут данные россиян и взламывают их аккаунты в Telegram.

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Юлия Мискевич
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