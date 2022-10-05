Перечислены шаги новых регионов после включения в состав России

Депутат Диденко предрек перезагрузку новым субъектам России

Переход в состав России ДНР и ЛНР будет проще, чем переход Херсонской и Запорожской областей. Связано это с тем, что республики существовали в режиме автономии почти восемь лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Территориальное управление

Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89.

«Все переходные положения предусмотрены законом. Там установлены предельные сроки, когда должны быть сформированы региональные органы власти, местные органы власти, назначены выборы на единый день голосования. Пока эти функции выполняет существующая администрация, действующая на переходный период», — сообщил Диденко.

Депутат разъяснил, что новым субъектам необходимо создание территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, которые будут предоставлять большой перечень государственных услуг.

Большая часть государственных услуг — это социальные услуги, связанные с выплатой пособий, с выплатой пенсий и с разовой материальной помощью Алексей Диденко депутат Госдумы

«Нужно как можно быстрее наладить этот механизм. Упростить доступ для получения услуг в электронном виде, в том числе через порталы государственных и муниципальных услуг, чтобы жители этих новых территорий полноценно пользовались правами и льготами для жителей Российской Федерации», — заявил он.

При этом Диденко отметил, что граждане новых территорий России также обладают и обязанностями.

«Это полноценные субъекты Федерации. Естественно, там кипит экономическая жизнь. Сейчас эти процессы будут запущены с еще большей интенсивностью. В том числе эти субъекты будут пополнять федеральный бюджет и местный бюджет», —поделился он.

Сложности для Херсонской и Запорожской областей

Депутат подчеркнул, что Украина является унитарным государством. Соответственно, в Херсонской и Запорожской областях не было представительных органов.

В Херсонской и Запорожской областях представительных органов нет. Там они будут сформированы впервые Алексей Диденко депутат Госдумы

«У нас в каждом субъекте как исполнительный орган и высшее должностное лицо субъекта, так и законодательные органы. Политические партии, гражданское общество получают свое полноценное представительство, получают соответствующий объем полномочий и участвуют в миротворческой деятельности», — перечислил он.

Диденко уверен, что на новых территориях России предстоит очень большой объем работы. «Будет перестройка, перезагрузка этих территорий», — добавил депутат.

Мне кажется, что республикам будет проще. В Херсонской и Запорожской областях нововведения пойдут чуть с опозданием Алексей Диденко депутат Госдумы

«Все это уже мы проходили с Крымом и Севастополем. Поэтому я думаю, что мы пойдем по проторенной дорожке. Конечно, нужно как можно быстрее создавать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, потому что от них очень многое зависит. Как можно быстрее нужно запустить выплату всех пособий. Желательно за оставшиеся дни осени и зимы этот процесс завершить», — заключил Диденко.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков оценил подписание российским лидером законов о новых землях. Он заявил, что территория России с вхождением новых территорий в ее состав стала больше, и этот фактор является очень важным.