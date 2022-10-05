В Кремле оценили вхождение новых территорий в состав России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о важности вхождения новых территорий в состав России

Территория России с вхождением новых территорий в ее состав стала больше, и этот фактор является очень важным. Так пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков оценил подписание российским лидером законов о новых землях. Его слова приводит ТАСС.

«Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре», — заявили в Кремле.

Ранее сегодня Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует обращения к нации о смене формата специальной военной операции на Украине в связи с включением новых территорий.