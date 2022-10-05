Назван самый выгодный месяц для отдыха в Таиланде

АТОР: самыми бюджетными месяцами для отдыха в Таиланде названы март и февраль

Дешевле всего отпуск в Таиланде россиянам обойдется в марте. Самый выгодный месяц для отдыха назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компания Space Travel предлагает в этот период отдохнуть за 167,7 тысячи рублей на двоих на 10 ночей с проживанием в отеле категории три звезды и питанием на базе завтраков. С «Интуристом» в марте в четырехзвездочной гостинце Пхукета можно отдохнуть за 200,2 тысячи рублей на двоих. ПАКС предлагает провести бюджетный отпуск на аналогичных условиях за 203,7 тысячи рублей.

Второе место по ценовой доступности отдыха занимает февраль. В это время приобрести туры у туроператора Space Travel можно от 170 тысяч рублей на двоих. «Интурист» просит за отдых на Пхукете в феврале от 210,1 тысячи рублей на двоих. У ANEX Tour путевки стартуют от 211 тысяч рублей. В тройку бюджетных месяцев также вошел декабрь. У Space Travel приобрести тур можно за 176,9 тысячи рублей на двоих. Продолжительность отдыха 10 ночей, проживание в отеле категории три звезды.

Ранее жителям Сибири и Дальнего Востока пообещали снижение стоимости билетов в Таиланд на 50 процентов. Авиакомпания S7 Airlines со 2 ноября начинает выполнять прямые перелеты из Иркутска в Бангкок. Частота запланированных полетов — пять раз в неделю, с 12 декабря самолеты будут летать в столицу королевства ежедневно.