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Назван самый выгодный месяц для отдыха в Таиланде

АТОР: самыми бюджетными месяцами для отдыха в Таиланде названы март и февраль

Фото: unsplash

Дешевле всего отпуск в Таиланде россиянам обойдется в марте. Самый выгодный месяц для отдыха назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компания Space Travel предлагает в этот период отдохнуть за 167,7 тысячи рублей на двоих на 10 ночей с проживанием в отеле категории три звезды и питанием на базе завтраков. С «Интуристом» в марте в четырехзвездочной гостинце Пхукета можно отдохнуть за 200,2 тысячи рублей на двоих. ПАКС предлагает провести бюджетный отпуск на аналогичных условиях за 203,7 тысячи рублей.

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Второе место по ценовой доступности отдыха занимает февраль. В это время приобрести туры у туроператора Space Travel можно от 170 тысяч рублей на двоих. «Интурист» просит за отдых на Пхукете в феврале от 210,1 тысячи рублей на двоих. У ANEX Tour путевки стартуют от 211 тысяч рублей. В тройку бюджетных месяцев также вошел декабрь. У Space Travel приобрести тур можно за 176,9 тысячи рублей на двоих. Продолжительность отдыха 10 ночей, проживание в отеле категории три звезды.

Ранее жителям Сибири и Дальнего Востока пообещали снижение стоимости билетов в Таиланд на 50 процентов. Авиакомпания S7 Airlines со 2 ноября начинает выполнять прямые перелеты из Иркутска в Бангкок. Частота запланированных полетов — пять раз в неделю, с 12 декабря самолеты будут летать в столицу королевства ежедневно.

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Валентина Процкова
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