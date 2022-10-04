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Стало известно о грядущем снижении цен на отдых в Таиланде

АТОР: цена тура в Таиланд на прямых рейсах S7 стартует от 106,5 тысячи рублей на двоих

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жителям Сибири и Дальнего Востока пообещали снижение стоимости билетов в Таиланд на 50 процентов — авиакомпания S7 Airlines со 2 ноября начинает выполнять прямые перелеты из Иркутска в Бангкок. О грядущем снижении цен стало известно специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным перевозчика, частота запланированных полетов — пять раз в неделю, с 12 декабря самолеты будут летать в столицу королевства ежедневно. В пресс-службе туроператора ANEX Tour подчеркнули, что сейчас из-за высокой стоимости отдыха в Таиланде жители Сибири и Дальнего Востока выбирают для отпуска другие направления.

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Цена путевки в Паттайю на 10 ночей с отправлением 25 октября стартует от 324 тысяч рублей на двоих. При этом тур в ноябре, сформированный на прямых рейсах S7, обойдется около 106,5 тысячи рублей на двоих. В сумму будет включен перелет со стыковкой и недельное проживание в отеле категории три звезды. Для жителей Красноярска отдых в Таиланде после запуска прямых рейсов из Иркутска будет стоить около 117,2 тысячи рублей, туристам из Владивостока — около 141,5 тысячи на двоих.

Ранее в октябре туроператор ANEX Tour предложил в зимнем сезоне пакетные туры в Таиланд и Вьетнам, сформированные на стыковочных перелетах через Казахстан. Например, отдых на новогодние даты во Вьетнаме (отправление 26-28 декабря на девять ночей) с перелетом из Алматы начинается от 205 тысяч рублей на двоих, а из Астаны — от 160 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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