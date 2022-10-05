Осужденный за аферу герой ДНР решил выйти по УДО и отправиться на СВО

Осужденный за аферу на $5 млн экс-министр и генерал ДНР Ташкент попросился на СВО

Бывший министр доходов и сборов, исполнявший обязанности зампреда совета министров Донецкой народной республики (ДНР), генерал-майор и герой ДНР Александр Тимофеев (Ташкент), осужденный на 3,5 года за аферу на пять миллионов долларов, отозвал жалобу на приговор. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ташкент решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), а затем отправиться в Донбасс для участия в спецоперации (СВО) России. Он больше года провел в СИЗО, где срок засчитывается из расчета день за полтора дня в колонии общего режима, так что в октябре его уже могут выпустить на свободу.

Тимофеев — выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Рокоссовского. Он возглавлял штаб батальона «Оплот», который в настоящее время преобразован в мотострелковую бригаду в составе 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР.

10 августа Хорошевский суд Москвы приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, признав виновным в покушении на мошенничество. Он вместе с Игорем Сосновским, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова, пытался получить пять миллионов долларов с предпринимателя Сергея Шпака за содействие в прекращении уголовного преследования.

По данным следствия, Тимофеев изготовил подложное письмо от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, где была просьба о содействии органов внутренних дел в проверке компании Шпака. Позже он и Сосновский сообщили бизнесмену, что через свои связи в ФСБ организуют еще одно такое письмо и дело передадут в следственное управление спецслужбы, а затем добьются его закрытия.

Сосновский был осужден на три года условно. Тимофеев же не признал вину и заявил, что предполагаемый сообщник его оговорил.