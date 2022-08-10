Генерал ДНР Ташкент осужден на три года за аферу на пять миллионов долларов

В Москве экс-министр и генерал ДНР Ташкент получил 3,5 года за аферу на 5 млн долларов

Хорошевский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего министра доходов и сборов, исполнявшего обязанности зампреда совета министров Донецкой народной республики (ДНР), генерал-майора Александра Тимофеева (Ташкент). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Он участвовал в афере с Игорем Сосновским, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова, пытаясь получить пять миллионов долларов с предпринимателя Сергея Шпака за содействие в прекращении его уголовного преследования.

При вынесении приговора судья учла то, что Тимофеев — ветеран боевых действий, был ранен, является Героем ДНР, поэтому назначила ему наказание ниже минимального предела, предусмотренного вмененной ему статьей. Осужденный больше года провел в СИЗО, так что вскоре он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

По данным следствия, Тимофеев изготовил подложное письмо от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, где была просьба о содействии органов внутренних дел в проверке компании Шпака. Позже он и Сосновский сообщили бизнесмену, что через свои связи в ФСБ организуют еще одно такое письмо, и дело передадут в следственное управление спецслужбы, а затем добьются его закрытия.

Сосновский был осужден на три года условно. Тимофеев же не признал вину и заявил, что предполагаемый сообщник его оговорил.