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Активисты «Гринписа» сорвали выступление британского премьера

Активисты «Гринписа» сорвали выступление британского премьера Лиз Трасс

Активисты «Гринписа» сорвали выступление британского премьера Лиз Трасс на конференции Консервативной партией, выступив против возобновления добычи нефти методом гидроразрыва пласта. Об этом сообщает The Guardian.

Активисты растянули баннер с текстом «Кто голосовал за это?» Делегаты конференции освистали активистов и вырвали баннер у них из рук, однако две женщины достали другой, абсолютно идентичный.

«Давайте уберем их», — сказала Трасс, когда охранники с бейджами вмешались и попытались вырвать баннер из рук женщин.

Ранее Guardian со ссылкой на данные соцопроса сообщила, что Трасс столкнулась с рекордно низким уровнем одобрения населением Соединенного Королевства. Выяснилось, что лишь один из пяти жителей Великобритании (18 процентов) поддерживает политику кабинета премьера. Однозначно против выступают около 55 процентов опрошенных.

Алина Гончарова
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