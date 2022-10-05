Парикмахер наглядно показала необходимость защищать волосы перед укладкой

Парикмахер наглядно показала необходимость использования термозащиты для волос на чеке

Американский парикмахер наглядно показала необходимость использования термозащиты перед укладкой волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Сотрудница салона красоты Stephen Alan Salon опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам важность защищать пряди от воздействия высоких температур. Так, женщина провела утюжком по двум чекам, предварительно распылив на один из них термозащиту. На размещенных кадрах видно, что нетронутая бумага почернела, а второй экземпляр остался белым.

«Вот ответ на вопрос о термозащите. То же самое происходит и с вашими волосами в случае ее отсутствия. Не забывайте пользоваться такими средствами, если хотите сохранить качество волос!», — пояснила эксперт в описании к посту, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили специалистку за рекомендацию в комментариях. «Никогда не пользовалась термозащитой, думая, что она бесполезна», «Хорошо, что мне попалось это видео», «Я в шоке», «Найдена причина моих секущихся кончиков», «Спасибо!» — высказывались пользователи сети.

В апреле 2021 года парикмахер раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами.