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Неизвестный облил посольство Украины в Праге красной краской

Полиция Чехии сообщила, что неизвестный облил посольство Украины в Праге красной краской

Фото: Google Maps

В ночь на 5 октября неизвестный облил забор посольства Украины в Праге красной краской, возбуждено уголовное дело об умышленной порче имущества. Об этом сообщили сотрудники полиции Чехии, передает газета České noviny.

«Я могу подтвердить, что неизвестный преступник облил красной краской забор дома на улице Шарля де Голля в Бубенче (район на севере Праги — примечание "Ленты.ру"). Расследование уже ведется», — заявил представитель полиции Ян Рыбанский. По его словам, злоумышленник также повредил ограждение, таблички и лестницу на территории посольства.

Ранее стало известно, что двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской. В генконсульстве пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.

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Виктория Кондратьева
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