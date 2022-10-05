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В Совбезе обвинили США в срыве переговоров России и Украины

Секретарь Совбеза Патрушев обвинил США в срыве попытки переговоров России и Украины

Фото: Global Look Press

Все попытки России и Украины провести переговоры по урегулированию конфликта были сорваны по приказу США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

«Все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», — сказал Патрушев, подчеркнув, что США и их западные союзники хотят вести боевые действия до последнего украинца.

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По мнению секретаря Совбеза, украинский народ для Америки и Европы является «разменной монетой в геополитической игре». Россия же, напротив, заинтересована в том, чтобы население Украины жило в условиях мира, считает Патрушев.

30 октября во время подписания договоров о принятии в состав России четырех новых субъектов президент Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Позднее готовность к переговорам с Украиной глава государства подтвердил в разговоре с шейхом Хамадом бен Исе Аль Халифа.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным — он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности диалога. До этого Зеленский подчеркивал, что не станет вести переговоры с Москвой, пока российским президентом является Путин.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут ждать изменения позиции Зеленского. В подобной ситуации в России могут дождаться следующего президента Украины, сказал Песков, отметив, что переговоры с Киевом вести нужно.

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Анастасия Шейкина
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