В здании реактора на АЭС в Германии произошла утечка

В здании реактора на неработающей АЭС в немецком Брунсбюттеле 28 сентября произошла утечка

В здании реактора на неработающей атомной электростанции (АЭС) в городе Брунсбюттель на севере Германии 28 сентября случилась утечка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого министерства окружающей среды.

Инцидент произошел во время промывки дренажной линии. «Поврежденная линия является частью системы переработки концентрата и расположена в закрытой зоне здания реактора атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рядом с местом утечки операционная компания Vattenfall обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами.

Ранее в сентябре агентство dpa сообщило о необходимости приостановки АЭС Isar II в Баварии на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции. По данным Федерального министерства окружающей среды Германии, безопасность на станции не была нарушена.

