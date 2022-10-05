Матвиенко потребовала объективного расследования повреждения «Северных потоков»

Матвиенко: РФ настаивает на объективном расследовании ситуации вокруг «Северных потоков»

Россия настаивает на объективном расследовании ситуации вокруг повреждения газовых трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает в среду, 5 октября, ТАСС.

«Пока не видим адекватной реакции. Во всем абсолютно без оснований, без каких-либо причин винят Россию», — констатировала председатель верхней палаты Федерального Собрания, отметив, что инцидент можно назвать террористическим актом.

Политик уверена, что трубопроводы были повреждены, чтобы препятствовать дальнейшим поставкам российского газа в страны Европейского континента.

Утечки произошли сразу на двух ветках российских экспортных газопроводов 26 сентября. Германия, Дания и Швеция предполагают, что могла произойти диверсия.