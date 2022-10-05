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Кремль прокомментировал инициативу о проведении в Вене переговоров по Украине

Кремль не получал предложений о проведении в Вене переговоров по Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Кремль не получал предложений о проведении в Вене переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так прокомментировал данную информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 5 октября.

На вопрос журналистов, не поступало ли Кремлю такое предложение по дипломатическим или иным каналам, официальный представитель главы государства ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что, по данным издания The Hill, власти Австрии предложили принять у себя переговоры по урегулированию на Украине, поддерживая при этом контакты с Россией.

Предложение прозвучало на фоне растущих опасений США и ряда других западных стран относительно опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ряд чиновников и дипломатов опасаются ядерного удара.

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Игорь Дмитров
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