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Глава региона России рассказал о готовности мобилизоваться и собранном вещмешке

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что готов мобилизоваться и собрал вещевой мешок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что готов отправиться в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Об этом он сказал во время инаугурации, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бречалова, он отправится в зону военных действий в том случае, если поступит соответствующий указ президента, однако отметил, что он уже подготовился к призыву.

«[У государственных служащих] брони нет. Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен. Прошу проникнуться этой мыслью», — заявил Бречалов.

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Бречалов имеет офицерское звание, так как в 1994 году с отличием окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии Штеменко. По возрасту 48-летний глава Удмуртии также подходит под критерии мобилизации: младших офицеров призывают до 50 лет, старших — до 55.

Ранее россиянам рассказали об отсрочке при частичной мобилизации. Организации могут предоставить ее на срок до 12 месяцев с возможностью продления на более длительный период. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов

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Валерий Розенберг
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