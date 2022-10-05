Младшая сестра Кейт Мосс снялась в белье и шапке-ушанке и восхитила фанатов

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти позировала в розовом нижнем белье

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует на кровати в атласном нижнем белье розового цвета в сочетании с длинными белыми перчатками. Образ инфлюэнсера дополнила меховая шапка-ушанка в тон аксессуаров, а также яркий макияж в стиле smoky eyes.

«Мы назвали ее Светланой», — подписала девушка публикацию. Подписчики восхитились ее внешним видом в многочисленных комментариях. «Вау», «Ты шикарна», «Какая красотка», «Вау, Лотти», «Красота на экране», «Я обожаю тебя», — высказывались поклонники.

В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ. На размещенных кадрах знаменитость также призналась, что на данный момент находится в рехабе из-за проблем с кокаином.