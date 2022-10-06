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МИД обвинил частные компании США в обработке информации со спутников для Украины

Захарова обвинила частные компании США и ЕС в обработке информации со спутников для Киева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в том, что они привлекают частные американские и европейские компании к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций», — возмутилась дипломат.

По ее словам, из-за открытой поддержки Украины со стороны западных стран «кризис затягивается», а власти Украины «подталкивают к преступлениям».

Ранее газета Le Figaro писала, что около 50 сотрудников Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) находятся на Украине с начала специальной военной операции 24 февраля. Они оказывают поддержку Киеву в нескольких направлениях, в том числе предоставляют разведданные о действиях России.

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Виктория Кондратьева
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