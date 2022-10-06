В России выросло производство алкоголя

Росалкогольрегулировании: производство алкоголя увеличилось в России на 12,3 процента

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось в России на 12,3 процента с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 137,852 миллиона декалитров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В сентябре производство составило 19,866 миллиона декалитров, что на 15 процентов больше, чем в августе. Производство водки за девять месяцев выросло на 8,8 процента, а в сентябре к последнему месяцу лета — на 22,7 процента. Коньячные предприятия в нарастили выпуск на 13,8 и 17,7 процента соответственно.

Производство винодельческой продукции взлетело на 12,6 и 6,1 процента соответственно. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 449,9 процента год к году, но в сентябре только на 0,7 процента.

За последние полгода потребление пива в России выросло на 33 процента, при этом продажи российских производителей увеличились в полтора раза, а зарубежных — на 7,3 процента. Ранее сообщалось, что российские власти намерены поднять минимальную цену на алкоголь крепостью более 28 процентов. С 1 января 2023 года они должны вырасти на 7,7-7,8 процента.