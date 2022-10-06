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Анонсирована неформальная встреча Путина с главами стран СНГ

Кремль анонсировал неформальную встречу президента Путина с главами стран СНГ

Фото: Администрация Президента России

7 октября президент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече руководителей стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что мероприятие запланировано на середину дня. «Оно пройдет в Константиновском дворце. Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ — встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане», — уточнил он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что на 7 октября у Владимира Путина запланирован ряд международных телефонных разговоров. В этот день президенту России исполнится 70 лет.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в регионе в честь этого праздника планируют устроить массовые мероприятия: открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункционального комплекса «Минутка», а также скачки, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам и многое другое.

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Евгения Куликова
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